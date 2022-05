Stand: 03.05.2022 09:30 Uhr Stütt för de Ukraine

Bunnskanzler Olaf Scholz hett toseggt, dat he de Ukraine wieder Stütt geven will. In’t ZDF see he, dat weer richtig, woans de Bunnsregeren betnu hannelt hett. Strafen gegen Russland un Wapen an de Ukraine to levern, dat müss mit de anner Länner afsnackt warrn. Na Kiew warrt Scholz eerstmal nich henreisen. Liggen deit dat doran, dat Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier vun de ukrainsche Regeren utlaadt worrn weer. / Stand: 03.05.2022, Klock 9:30

