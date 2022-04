Stand: 01.04.2022 12:00 Uhr Düsse Week: U3 föhrt wedder dör de Binnenstadt

Siet Maandag düsse Week is in Hamborg de Bahnstreck vun de U3 wedder ganz un gor free. 14 Maand lang is dor boot worrn un nu kann een dor mit’e Bahn ok wedder dör de Binnenstadt föhren. En Tunnel ünner’t Raathuus hebbt se dor neemaakt hatt. Un de Haltesteed Raathuus is nu barrierenfree. De Haltesteed Mönckebargstraat kummt denn in twee Maand an’e Reeg. Man een lütten Haken gifft dat totiets noch bi de U3 - de gellt aver blots för dit Wekeenn bet morgen Avend, denn vundaag un morgen warrt dor an’n Bahnhoff Kellinghusenstraat de Schienen nee maakt un dorüm is de U3 dor denn ok rundüm den Bahnhoff dicht. Dat gellt denn ok för de U1 un dor föhrt denn in de Tiet Bussen an Steed vun Bahnen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 02.04.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch