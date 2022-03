Stand: 31.03.2022 09:30 Uhr Wahnen in Hamborg düchtig düer

Jümmer högere Priesen för Hüüs un Wahnungen - dat geiht al siet Johrn so, un nu hett de LBS Immobilienatlas aktuelle Tahlen vörleggt. Dat Köpen is in Hamborg so veel dürer worrn as al siet dörtig Johr nich mehr. Un wat dat Meden vun Hamborger Wahnungen angeiht, dor sünd dat al mehr as en Drüttel vun de Huusholte, de över föfftig Perzent vun jem ehr Inkamen för de Hüer utgeven mööt. // Stand: 31.03., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch