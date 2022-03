Stand: 31.03.2022 09:30 Uhr Tafel versorgt Flüchtlinge

De Hamborger Tafel hett en extra Utgavestell in Jenfeld opmaakt, wo Flüchtlinge ut de Ukraine wat kriegen köönt. De Tafel-Lüüd seggt: Sietdem de Krieg anfungen hett, dor weer de Nafraag düchtig veel mehr worrn. Levensmiddels un Saken för de Hygiene kriegt de ukrainschen Flüchtlinge bi dat Tafel-Lager Schimmelmannstraat an jeedeen Middeweken, un se mööt sik utwiesen. All de annern Lüüd, de wat bruken doot, de kriegt dat an de annern 30 Utgavestellen. // Stand: 31.03., Klock 09:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch