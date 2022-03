Stand: 30.03.2022 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Wat de Corona-Laag angeiht, dor gifft dat also verscheden Menen to. Kickt een sik de Tallen an, denn süht een, dat warrt weniger. Siet güstern sünd in Düütschland mehr as 268-Dusend ne'e Fäll dorto kamen, dat sünd meist 15-Dusend weniger as noch vör een Week. De Inzidenz is nu op 1.663 rünnergahn. Un denn sünd nochmal 348 Minschen an oder mit dat Corona-Virus dootbleven. //Stand 30.03.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch