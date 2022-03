Stand: 30.03.2022 09:30 Uhr Selenskyj över Russlands Angrepen

De ukrain'sche Präsident Wolodymyr Selenskyj meent, dat gifft ganz gode Tekens. Dormit meent he, dat Russland seggt hett, se wüllt Delen vun't Land nich mehr ganz so dull angriepen. Man de ukrainschen Suldaten glöövt, de russ'sche Armee stellt sik blots nee op. Un wohrhaftig hett dat in de Nacht ok wedder Raketenangrepen geven. To 't Bispeel in de Hauptstadt Kiew und Charkiw. //Stand 30.03.2022, Kl. 9:30

