Stand: 29.03.2022 09:30 Uhr Corona-Regeln

Wo streng schall dat noch ween mit de Corona-Regeln in Hamborg? De FDP will dorgegen klagen, dat dat överhaupt noch Corona-Regeln geven deit. Se meent, dat Gesundheitssystem droht keen Överlast. Anners seht dat de root-gröne Senaat un de CDU: Se seggt, Hamborg weer en Hotspot. Binnen schüllt de Lüüd dorüm ümmer noch en Mask ophebben, to’n Bispill in Geschäften. De Soziaalbehöörd seggt, dat weer man blots en lütte Saak, de aver veel hölpen dä. //Stand 29.03.2022 Kl. 9:30

