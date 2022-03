Stand: 29.03.2022 09:30 Uhr Dat is to warm in Düütschland

Dat dat vun de Tendenz her ümmer warmer warrt op de Eer, dat is bekannt. Nu gifft dat ne‘e Tahlen dorto, vun den Düütschen Wedderdeenst. Dorna weer 2021 dat ölfte Johr in’e Reeg, dat to warm weer. In’t Middel harrn wi in Düütschland 9,2 Graad – een Graad mehr as vör 1990. //Stand 29.03.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch