Stand: 28.03.2022 09:30 Uhr Wahl in't Saarland

De SPD hett de Landdagswahl in't Saarland klaar wunnen. Na't eerste Uttellen is amtlich, dat de SPD op 43,5 Perzent kummt. Dat heet: De Sozialdemokraten üm Anke Rehlinger künnt in Tokunft alleen regieren. De CDU üm Ministerpräsident Hans hett veel Stimmen verloren un kummt noch op 28,5 Perzent. As drütte Partei sitt denn blots noch de AfD mit in'n Landdag. Se keem op 5,7 Perzent. Gröne, FDP un Linke sünd nich över fief Perzent kamen. | Stand 28.3.2022 Kl. 9:30

