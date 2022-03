Stand: 28.03.2022 09:30 Uhr Maskenplicht an Scholen

An Hamborgs Scholen warrt de Corona-Regeln lockert. In en Week künnt de Schölers jümehr Masken an'n Platz afnehmen. Man wokeen in de Schoolstuuv rümlopen will, mutt de Mask denn wedder opsetten. De Luftfilters in de Klassen blievt un ok de Tests warrt wiederlopen: Drei Mal in de Week mööt de Schölers sik sülms testen. Man noch is all dat nich dör de Börgerschop dör. Middeweken schall de Saak besloten warrn. | Stand 28.3.2022 Kl. 9:30

