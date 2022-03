Stand: 07.03.2022 09:30 Uhr Ukraine geiht vör Gericht

De Ukraine geiht nu ok vör‘t hööchste Gericht vun de Vereenten Natschonen in Den Haag. Dat is en Dringlichkeitsklaag, so dat dat al hüüt verhannelt warrt. De Ukraine schmitt Russland Völkermoord vör un will, dat se foorts ophoolt to kämpfen. Se will ok, dat dat Gericht seggt, dat dat nich rechtens weer, dat Russland in ehr Land inmarscheert is. //Stand 07.03.2022 Kl. 9:30

