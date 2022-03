Stand: 07.03.2022 09:30 Uhr Fischmarkt blifft half so groot

Dat Fröhjohr steiht vör de Döör, de Corona-Regeln warrt oplockert – un liekers dörv de Hamborger Fischmarkt nich komplettemang apen maken uk wenn de Händlerslüüd an de frische Luft staht. Dat Bezirksamt Alt’na seggt, dat ümmer noch blots jeedeen twete Händler verköpen dörv. Bavento betahlt de Finanzbehöörd meist 190.000 Euro an dat Bezirksamt för de Standgebühren, de utfallen doot. De CDU in Alt’na meent, dat is nich natovolltrecken. // Stand 07.03.2022 Kl. 9:30

