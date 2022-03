Stand: 04.03.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Hamborg maakt sik praat för Flüchtlinge

Ok düsse Week is wedder vör allen Dingen över den Krieg in’e Ukraine snackt worrn. Jeden Dag hebbt wi slimme Biller vun utbombte Hüüs un Minschen op’e Flucht to sehn kregen. De Krisenstab vun‘e Hamborger Binnenbehöörd hett dat bi uns al sowiet praat maakt, dat hier al nu üm un bi 3.000 Flüchtlinge en Dack över’n Kopp kriegen köönt. De eersten vun jüm sünd al Maandag düsse Week bi de Anlooptsteed in Rahlsteed ankamen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 05.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.03.2022 | 09:30 Uhr