Stand: 04.03.2022 00:00 Uhr Fluchtweeg för de Minschen

De Ukraine un Russland sünd dütmal wiederkamen, as se güstern Avend mitenanner snackt hebbt. Se hebbt sik enigt, dat humanitäre Korridoren inricht warrn schüllt. Dat sünd sekere Passagen, över de Börgerslüüd in Sekerheit bröcht warrn köönt. Anfang tokamen Week wüllt se sik denn dat drütte Mal tohoop an een Disch setten. / Stand: 04.03.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.03.2022 | 09:30 Uhr