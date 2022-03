Stand: 04.03.2022 00:00 Uhr Boarbeiden bi de Bahn

Ünnerwegens mit de Bahn – dat warrt in Hamborg in de Ferien lastig. Twee Weken lang fohrt keen Feern- un Regionaaltöög twüschen Hauptbahnhoff un Altno. Dor wüllt se en Brüch nee maken. De ICE-Töög na Berlin fohrt in de Tiet blots eenmal de Stünn. För Lüüd, de na Westerland, Flensborg un Itzhoe fohren wüllt, geiht de Reis in Pinnbarg los. Un bi de U-Bahnlinie 1 fohrt vun vunavend af an twüschen Wandsbek-Goornstadt un Farmsen blots Bussen. / Stand: 04.03.2022, Klock 9:30

