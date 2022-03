Stand: 03.03.2022 10:15 Uhr Ukrain – Demonstratschon un Klockenlüden

Hüüt Meddag Klock twölf wüllt in Hamborg Schölers gegen den Krieg op de Straat gahn. De Lüüd vun Fridays for Future hebbt to de Demo opropen; se rekend mit bet to föfftigdusend Lüüd, de mitmakt, denn, vun halvig ölven an sünd Schölers, de sößteihn Johr un öller sünd, vun den Ünnerricht free stellt. Bi Schölers, de jünger sünd, koent de Öllern entscheden, wat ehr Kinners mit op de Straat gahn dörft orrer nich. To glieke Tied schalln in heel Europa de Karkenklocken lüden. Bi uns makt dor de Hamborger Hauptkarken un de Marien-Dom mit. / Stand: 03.03.22 Klock 09:30

