Stand: 03.03.2022 10:15 Uhr Unfall in Marmstörp

Op de A7 is bi een Unfall güstern Avend een Minsch to Dode kamen. Een Keerl weer na Süden to bi Marmstörp veel to fix in de Utfohrt rinruscht. Dorbi is he een annern Wagen achtern opföhrt, de is dordörch gegen een Boom kracht, un de Fohrer is noch an Urt un Stell storven. De Keerl, de den Unfall utlöst harr, is swor an’n Lief to Schaden kamen. / Stand: 03.03.22 Klock 09:30

