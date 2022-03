Stand: 01.03.2022 09:30 Uhr Weltklimabericht

Dat is en bannig grote Opgaav, de Hamborg dor so gau as man geiht in Angreep nehmen mutt. So hett dat de Ümweltstaatsraat Michael Pollmann na den Bericht vun den Weltklimaraat seggt. Ünner anner'n steiht dor to lesen, dat grote Städer gegen den Klimawannel vörangahn köönt. Dorför mööt se klimapassliche Hüüs boon, sik noch mehr för erneerbore Energien un dat Boen vun Verkehrssystemen stark maken, de op lange Sicht wat bringen doot. // Stand 01.03.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2022 | 09:30 Uhr