Stand: 28.02.2022 09:30 Uhr Protest gegen Krieg

In Berlin hefft güstern mehr as hunnertdusend Minschen gegen den russischen Angreep op de Ukraine protestert. De Polizei tell tominnst hunnertdusend Lüüd, de Veranstalters tellden en halve Million. Ok veele Hamborgers sünd na Berlin reist. Hier in Hamborg sünd ein poor hunnert Minschen op'n Raathuusmarkt tosamenkamen. | Stand 28.2.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.02.2022 | 09:30 Uhr