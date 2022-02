Stand: 25.02.2022 13:30 Uhr Düsse Week: Köhlbrandbrüch tweemal dicht

Düsse Week, dor geev dat egens man blots een Thema: De russische Angreep op de Ukraine. Liekers sünd dor düsse Daag ok anner Saken passeert un so güng de Week eerst noch enigermaten normal los: Maandag, dor is de Köhlbrandbrüch tweemal sparrt ween. Grund weer en Akschoon vun Ümweltaktivisten. De harrn vörmiddags un avends de Brüch dicht maakt un so denn för Chaos in’n Verkehr sorgt. Havenweertschop un de Oppositschoon in’e Börgerschop veruurdelen dat Ganze as nich rechtens. Un so as de Polizei dat sä, kunn avends in’n Nootfall ok keeneen över de Köhlbrandbrüch kamen.

