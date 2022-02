Stand: 25.02.2022 09:30 Uhr Hamborg maakt sik praat

Hamborg warrt nu na den Angreep vun Russland op de Ukraine en Krisenstab inrichten. De Senaat hett seggt, dat de Stadt Flüchtlinge opnehmen warrt. Un so as Binnensenater Andy Grote dat seggt, stellt Hamborg sik op in, dat dörför ünner Ümstännen ok extra noch mehr Quarteren för inricht warrn mööt. De Binnenbehöörd maakt sik bavento denn ok noch praat för sonöömte Cyberattacken, de mööglich sünd.

// Stand: 25.02.2022, Kl. 9:30

