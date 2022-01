Stand: 14.01.2022 11:00 Uhr Düsse Week: 2 G-Plus in Hamborg

Maandag düsse Week is dat in Hamborg mit de ne’en 2 G-Plus Regeln losgahn. De Kulturszene bi uns in’e Stadt snackt vun en swore Last. Wat den Verkoop vun Intrittskorten angeiht, dor seeg dat leeg ut, denn de is bannig dull na ünnen gahn. Vele vun de privaten Theaters weet nich, wat se wiedermaken köönt oder nich. Un ok Wirtshüüs un Restaurangs rekent mit düütlich weniger wat an Geld, wat bi jüm in’e Kass rinkummt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 15.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.01.2022 | 09:30 Uhr