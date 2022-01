Stand: 14.01.2022 09:30 Uhr Corona an Hamborgs Scholen

Hamborgs Schoolbehöörd hett ne’e Tahlen to de Corona-Süük an’e Scholen vörleggt. Dorna to uurdelen hebbt sik in’e verleden teihn Daag üm un bi dreedusend Schölerinnen un Schölers mit dat Virus ansteken. Dat sünd weniger as twee Perzent, sä Schoolsenater Ties Rabe güstern in den Schoolutschuss vun’e Börgerschop. Dorüm is he dorgegen, de Scholen dicht to maken. Schullen sik de Tahlen ännern, denn weer een, so as Rabe dat seggt, ok praat för Wessel- oder Distanzünnerricht.

