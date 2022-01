Stand: 14.01.2022 09:30 Uhr Hickhack üm Demo

Is dat richtig ween, de för morgen plaante Demo vun Lüüd, de gegen dat Impen sünd, aftoseggen? Dat mutt nu dat Verwaltens-Gericht utmaken. De Oppositschoon bekrittelt, dat de Demo afseggt worrn is. Liekers de CDU verstahn deit, dat dat Ganze bi de Inzidenz jüst nich ganz ahn weer, fraagt se sik aver, woso dat man vörher noch keen Problem ween is. De Linke finnt dat Verbott to veel un de AfD bekrittelt, dat man op düssen Weg Kritikers to’n Swiegen bringt. Wat de Demo man villicht doch noch stattfinnen deit, dat steiht vundaag woll dagsöver jichtenswann fast.

