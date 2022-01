Stand: 14.01.2022 09:30 Uhr Fohrgast-Tahlen bi’n HVV

In Hamborg sünd ümmer noch nich wedder so veel Lüüd mit Bus un Bahn ünnerwegens, so as vör de Corona-Süük. Söventig Perzent sünd dat aktuell. Dat sä de Böverste vun’e Hoochbahn Henrik Falk. Vergleken mit verleden Winter is dat aver goot: Denn dor leeg de Tahl noch bi föfftig Perzent.

