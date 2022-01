Stand: 14.01.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor deit sik vundaag nich veel. Dat is un blifft meist so, as wi dat al kennt: Wulken, grau, villicht ok’n beten Spütterregen mit bi, mehrstendeels blifft dat aver dröög un hüüt Namiddag kann denn ok mal’n beten de Sünn mit bi ween un dat Ganze bi nich mehr as negen Graad. Opstunns sünd dat söss Graad op Finkwarder.

// Stand: 14.01.2022, Kl. 9:30

