Intensivpatschenten bi Asklepios

Stand: 13.01.2022 09:30 Uhr

De mehrsten Patschenten, de in en Krankenhuus vun Asklepios op de Intensivstatschoon liggen doot, de sünd nich gegen Corona impt. Dat wiest de ne’en Tallen vun den Klinik-Konzern, de NDR 90,3 exklusiv vörliggen hett. Vun negenunveertig Covid-Intensivpatschenten sünd tweeundörtig nich impt. Düsse Tallen sünd keen Utnahm, weer vun Asklepios to hören. Dat is de Regel op de Intensivstatschonen mit Lüüd, de impt sünd, un de, de nich impt sünd. / Stand: 13.01.2022, Klock 9:30

