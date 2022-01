Stand: 13.01.2022 09:30 Uhr Maleschen bi’t Landhuus Walter

Dat Landhuus Walter in den Hamborger Stadtpark is böös in de Kniep. De Kroog, de al en lange Traditschoon hett, will nu den Bankrott afwennen mit en sonöömtet Schutzschirmverfohren. So köönt Ünnernehmen versöken, wedder op de Been to kamen. Vunwegen Corona harr dat Lokaal goot 75 Perzent weniger Ümsatz as vörher. / Stand: 13.01.2022, Klock 9:30

