Stand: 13.01.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag fangt mit Wulken un diesig an. Hier un dor kann dat ok Spütterregen geven. Över Dag warrt de Wulken weniger. Un dat gifft ok de Schangs op en beten Sünnschien. De Temperaturen klattert op söven bet acht Graad. Opstünns sünd dat söss Graad op de Veddel. Ok morgen mööt wi uns wedder op veel Wulken un en beten Spütterregen instellen, man de Sünn kriegt wi woll nich to sehn. Dat Ganze bi söven bet negen Graad. / Stand: 13.01.2022, Klock 9:30

