Stand: 12.01.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

De Corona-Falltahl in Düütschland is graad so hooch as se noch nienich ween is. Dat Robert Koch-Institut mellt mehr as achtigdusendveerhunnert ne'e Infetschonen. De Söven-Daag-Inzidenz is anwassen: op veerhunnertunacht. Veerunachtig Lüüd liggt in Hamborg wegen Corona graad op Intensiv. De Krankenhuusinzidenz leeg opletzt bi 4,7. | Stand 12.1.22 Kl. 9:30

