Stand: 12.01.2022 09:30 Uhr Impen vun Kinner

De Sozioolbehöörd will bummelig fiefdusend ne'e Imptermine för Kinner online freegeven. Güstern is en twete Levern mit Corona-Impstoff för fief bet ölven Johr ole Kinner ankamen. Wat se nu impt sünd or nich: In de Scholen mööt se sik op jeden Fall testen – drei Mal in de Week. Un ok för'n Sportünnerricht gifft dat en Maskenplicht. | Stand 12.1.22 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.01.2022 | 09:30 Uhr