Stand: 12.01.2022 09:30 Uhr Towers winnt gegen Ankara

De Hamborg Towers hefft in'n Basketball-EuroCup al wedder wunnen. Dat is nu al dat drütte Mal in Reeg ween. An'n Avend setten se sik gegen dat Team ut de türkische Hauptstadt Ankara dör. An't End stünn dat veerunnegentig to veerunsöventig för de Towers. | Stand 12.1.22 Kl. 9:30

