Perzess Rolling Stones Kunzert

Stand: 10.11.2021 09:30 Uhr

Dat Kunzert vun de Rolling Stones in'n Stadtpark Hamborg vör rund veer Johr: Dormit is dat Landgericht opstunns togang. Dat geiht dorbi dorüm, dat een sik hett smeren laten un üm Untreue. Dor staht veer Lüüd vör't Brett. Dor is ok Harald Rösler mit dorbi. He weer domals de Chef vun't Bezirksamt Hamborg Noord. Wat dat heet, hett he hunnert Freekorten kregen - un hett dorför vun den Veranstalter weniger Geld för dat Bruken vun dat Flach verlangt. // Stand 10.11.2021, Kl. 9:30

