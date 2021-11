Stand: 08.11.2021 09:30 Uhr Streik bi’n Öffentlichen Deenst

Vun hüüt af an kunn dat in Hamborg Maleschen geven, wenn een op’t Amt wat beschicken will. Dorachter stickt, dat en Warnstreik-Week in’n Öffentlichen Deenst nu anfangen deit. De Warkschop Verdi will so mehr Druck in den Tarifstriet maken. Hüüt geiht dat mit den Streik los in Wandsbeek, morgen is Horborg an de Reeg. Dat kunn ok för Scholen un Universitäten gellen. / Stand: 08.11.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.11.2021 | 09:30 Uhr