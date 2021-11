Stand: 05.11.2021 09:30 Uhr Corona: Risiko nimmt to

De Corona-Laag warrt leger. So tominnst süht dat dat Robert-Koch-Institut wat dat Risiko angahn deit. Wokeen blots to’t Deel oder gor nich impt is, dor snackt dat RKI bi de Gefohr nu vun „sehr hooch“ un nich man blots mehr vun „hooch“. För all Lüüd, de al heel un deel impt sünd, dor is dat Risiko as se dat seggt „moderat“, man dat stiggt aver ok an wegen de Infekschoonstahlen, de na baven gahn doot. Ok vundaag mellt dat RKI wedder düütlich mehr Fäll - mehr as sövenundörtigdusend binnen vun veeruntwintig Stünnen. De Inzidenz is ropgahn op knapp hunnertsöventig.

// Stand: 05.11.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.11.2021 | 09:30 Uhr