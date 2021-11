Stand: 05.11.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

De Wulken laat vundaag veel Platz för de Sünn. Meisttiets blifft dat dröög. Wenn, denn sünd dat man blots lütte Regenschuer, de vun baven daalkaamt. Eerst to’n Avend hen warrt de Wulken un de Regen mehr. Opstunns sünd dat acht Graad in Fuhlsbüddel un bet to twölf Graad warrt dat vundaag noch. De Utsichten: Morgen veel Wulken, länger Tiet dröög un to’n Namiddag un Avend hen wedder Regen bi nich mehr as ölven Graad.

// Stand: 05.11.2021, Kl. 9:30

