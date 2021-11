Stand: 04.11.2021 09:30 Uhr Kritteln an Anna Gallina

Wegen dat Strieden bi’t Personaal vun de Justizbehöörd weern se nu ok in de Börgerschop düchtig an’t Diskereren. De Oppositschoon wull güstern, dat se de gröne Justizsenatersche Anna Gallina rutsmeten. De CDU sä, Gallina döcht nich för dat Amt un kunn keen inhaltlichen Erfolge vörwiesen. Ok an Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher un Binnensenater Andy Grote harrn se wat to kritteln. // Stand 04.11.2021, Kl. 9:30



