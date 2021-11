Stand: 04.11.2021 09:30 Uhr Kind na Corona-Impen sturven

Na den Dood vun en twölfjohrig Kind, wat na sien twete Corona-Impen in Cuxhaven dootbleven is, sull een vundaag noch mehr weten, wat bi de Ünnersökens rutsuert is. Wat een ut den Obdukschoonsbericht rutlesen kann, kunn’t goot ween un de Impen mit Biontech hett den Dood bröcht. Man dat Kind weer al vörher krank. Dorüm kunn dat ok anner Grünnen hebben.// Stand 04.11.2021, Kl. 9:30



Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.11.2021 | 09:30 Uhr