Ämter wesselt Corona-Strategie

Wokeen sik in Hamborg in Tokunft mit Corona anstickt, schall sülms siene Kontakten Bescheid seggen. Na Informatschonen vun NDR 90,3 ännert de Gesundheitsämters nu jümehr Strategie. Achtergrund is, dat en groten Deel vun de Minschen al impt sünd. Wokeen sik ansteken hett, schall en Anwiesen kriegen, wo binnen steiht, wat man maken mutt. In Kitas, Scholen un Pleegheimen schall dat ole System man wiederlopen un de Gesundheitsämter seggt denn ok wieder bi Kontaktpersonen Bescheid. | Stand 3.11.2021 Kl. 9:30

