Stand: 03.11.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun't RKI

De Corona-Inzidenz geiht in Düütschland wieder en beten rünner. Güstern is se noch op bummelig eenhunnertveerunföfftig ween, vundaag fröh denn bi eenhunnertsövenunveertig. Dat Robert Koch-Institut hett üm un bi twintigdusendveerhunnert ne'e Corona-Fäll mellt – un eenhunnertveerunnegentig Fäll, in de Minschen mit dat Corona-Virus storven sünd. | Stand 3.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.11.2021 | 09:30 Uhr