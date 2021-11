Stand: 03.11.2021 09:30 Uhr SPD söcht Vörsitters

Bi de SPD mach al bald rut ween, wokeen de ne'n Parteivörsitters warrt. De Narichtenagentur Reuters schrifft, de SPD-Vörstand will an'n Maandag twee Lüüd vörslaan. De Vörsittersche Saskia Esken will bet dorhen denn ok anseggen, wat se noch mal to Wahl stahn will. Generalsekretär Lars Klingbeil wiest sik wieldess apen för en vun de twee Postens. | Stand 3.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.11.2021 | 09:30 Uhr