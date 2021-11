Stand: 03.11.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

So heel ahn Regen geiht dat vundaag woll nich - warrt man nich all to veel. Övern Dag is dat ok lang dröög. Recht veel Sünn warrt dat man nich geven. Mehr as teihn Graad maakt se uns vundaag nich. Morgen mööt wi uns denn op en beten mehr Regen instellen. Man ok morgen regent dat nich de hele Tiet dörch. | Stand 3.11.2021 Kl. 9:30

