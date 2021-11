Stand: 02.11.2021 09:30 Uhr Krankenhuus-Utlasten dörch Corona

De Corona-Tallen in Hamborg stiegt an. Un ok in de Krankenhüüs liegt jümmer mehr Covid-Patienten. Opstunns sünd dat eenhunnerttweeunveertig. Negenundörtig dorvun sünd op de Intensivstatschonen. - De mehrsten dorvun sünd nich impt. Dorüm is de vörmalige Baas vun't Impzentrum Hamborg, Dirk Heinrich, för de so nöömte Booster-Impen, wenn ok noch nich för jedeen. // Stand 02.11.2021, Kl. 9:30

