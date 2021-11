Stand: 02.11.2021 09:30 Uhr Dubbelspitz för SPD

De SPD in Hamborg sall en Dubbelspitz kriegen. Blangen Melanie Leonhard sall ok Nils Weiland oprücken. Dat hett de SPD-Lannsvörstand so afmaakt. Nu mutt de Lannsparteidag an ‘t tokamen Wekenenn afstimmen. Nils Weiland is achtunveertig Johr oolt, Afkaat un al siet negen Johrn Vize-Lannsböverste bi de SPD in Hamborg. // Stand 02.11.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.11.2021 | 09:30 Uhr