Maleschen an’t UKE

In de zentrale Nootopnahm vun’t UKE löppt woll al siet Weken teemlich veel wat dörchenanner: Se hebbt dor to veel Patschenten un to wenig Platz. Mitünner köönt se de Lüüd nich mal mehr op den Flur ünnerbringen, heet dat in en Breef, den Anstellten schreven hebbt. Dat UKE weet, dat de Laag keddelig is un seggt, dat se an en Utweg an sitten doot. / Stand: 01.11.2021, Klock 9:30

