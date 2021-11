Stand: 01.11.2021 09:30 Uhr Klimakonferenz in Glasgow

Bi de UN-Konferenz in Schottland fangt se vundaag mit dat Snacken över de Arbeit för’t Klima an. De Vereenten Natschonen hebbt Lüüd vun Regerens ut goot tweehunnert Staten na Glasgow inlaadt. Se hoolt dor Raatslag över, woans wi Minschen dor gegenan stüern köönt, dat dat warmer un warmer warrt op de Eer. Vundaag höllt ok Kanzlersch Angela Merkel en kotte Reed. / Stand: 01.11.2021, Klock 9:30

