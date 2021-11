Stand: 01.11.2021 09:30 Uhr Unfall in Bardörp

In Bardörp is en Footgänger an’t Lief to Schaden kamen – dat geiht för um üm Leven un Doot. Vun de Polizei weer to hören, dat de Mann an’n Avend woll bi Root över de Kurt-A.-Körber-Chausee gahn weer. Dor hett em en Auto faatkegen un de Mann is woll mit den Kopp op dat Dack vun dat Auto rummst. / Stand: 01.11.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.11.2021 | 09:30 Uhr