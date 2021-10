Stand: 29.10.2021 09:30 Uhr Grött vun’n Haven

Wat groot mutt de Hamborger Haven warrn? Doröver hebbt Ümweltverbännen un de Weertschop snackt. De NABU Hamborg finnt, dat op Flachen bavento nich mehr noch Container-Terminals op boot warrn schullen. De Ümslag güng kuum noch na baven, see de Böverste vun’n NABU in Hamborg, Malte Siegert. Ok Henning Vöpel, de fröher Chef vun dat Hamborgische Weltwirtschaftsinstitut, maakt sik för en Ümdenken stark. Tom Eckelmann, de bi de Eurogate Terminals Hamborg dat Seggen hett, meent op’e anner Siet: De plaante Anbo bi’n Haven na Westen hen bringt interessante Ümslagsmööglichkeiten.

