Corona-Regeln an'e Scholen

Över de Corona-Oplagen an’e Scholen is in’n Schoolutschuss över snackt worrn. De nächste Regel, de wegfallen schall, dat is dat scharpe Trennen vun enkelte Klassen an de wiederföhrenden Scholen. Grundschölerinnen un -schölers dröövt sik al nu wedder ünnerenanner vermengeleren. För jüm schall vun all denn ok toeerst de Plicht wegfallen, dat se sik wat för Mund un Nees binnen mööt. Wannehr dat denn aver sowiet is, dat see Schoolsenater Ties Rabe nich. De Druck, hier wat maken to möten, de weer nich groot - de meisten, de dat wat angahn deit, de harrn sik dormit affunnen.

