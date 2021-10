Stand: 29.10.2021 09:30 Uhr 130 as böverste Tempogrenz?

En Tempolimit op Autobahnen - dor sünd sösstig Perzent vun’e Lüüd dorför. Dat is bi den ne’en ARD-Düütschlandtrend bi rutsuert. Dat sünd ‘n beten wat mehr as noch in’n Juni. Dor sünd dat noch dree Perzent weniger vun’e Lüüd ween, de se fraagt hebbt, de denn för en böverste Tempogrenz vun hunnertdörtig Kilometer pro Stünn op Autobahnen sünd. De möögliche Ampel-Koalitschoon vun SPD, Grönen un FDP süht en Tempolimit so as dat totiets utsüht woll nich vör. De Grönen sünd egens dorför, de FDP aver is dorgegen.

// Stand: 29.10.2021, Kl. 9:30

